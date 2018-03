publié le 27/08/2016 à 16:19

Un adolescent de 13 ans est décédé vendredi 26 août dans la soirée à Saint-Etienne-du-Rouvray en Seine-Maritime après avoir été percuté par un camion. Une équipe de douze pompiers est intervenue à 23h30 pour un accident de la circulation impliquant un piéton et un poids lourd, boulevard Lénine.



"À notre arrivée, nous avons tenté une réanimation sur un jeune garçon de 13 ans qui était en arrêt cardio-respiratoire. Malgré notre tentative, il a été déclaré décédé par le médecin du Smur", a déclaré un représentant du Comité opérationnel départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime. "Le chauffeur du poids lourd et la mère de l'enfant ont été transportés à l'hôpital", a-t-il ajouté. Selon Paris Normandie, qui a révélé l'information, l'enfant habitait à proximité du lieu de l'accident et serait "sorti pour aller dans la rue". Selon le quotidien, le chauffeur a ensuite été pris en charge par la police.

Toujours d'après Paris Normandie, le chauffeur du poids lourd n'aurait pas commis d'infraction au code de la route. Le sexagénaire originaire de la ville d’Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais aurait renversé l’enfant qui aurait traversé sur ou aux abords d’un passage piéton alors que le feu était au rouge pour les piétons. "Il a certainement dû traverser au dernier moment", explique un policier au journal. Selon un témoin du drame "le poids lourd était dans son bon droit. Il circulait sur la bonne voie et alors que le feu était vert pour les véhicules."