publié le 20/02/2018 à 23:49

L'organisation humanitaire Oxfam est au cœur d'un scandale sexuel qui s'est produit en Haïti, notamment lors du séisme meurtrier en 2010. L'ONG britannique a indiqué ce mardi 20 février, travailler sur 26 nouveaux cas de comportements sexuels inappropriés.



"Nous sommes entrés dans un tourbillon de très grande ampleur depuis une dizaine de jours, à la suite de faits très graves qui ont été révélés dans la presse. On parle de faits qui remontent à 2010, à la suite du tremblement de terre dévastateur qu'il y avait eu en Haïti", retrace au micro de RTL Claire Fehrenbach, la directrice générale d'Oxfam France.

"Il y a eu des actes inadmissibles qui ont été commis par quelques personnes qui ont abusé de leur pouvoir et de la confiance d'Oxfam", regrette-t-elle. Face à un scandale d'une telle ampleur, l'organisme humanitaire a décidé de mettre en place "un plan d'action en trois points", explique Claire Fehrenbach.

Tout d'abord, "la création d'une commission d'enquête indépendante", dont le travail devra être publié dans six mois. Ensuite, la mise en place dans les prochains jours d'"une base de données de référents accrédités". Et enfin, "le renforcement de l'équipe de prévention et protection".