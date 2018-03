et AFP

publié le 30/07/2016 à 16:57

Quatre jours après l'attentat revendiqué par Daesh en l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, qui a coûté la vie à un prêtre et blessé un paroissien, les investigations se poursuivent. D'après une information de La Tribune de Genève, un très proche d'Adel Kermiche, auteur de l'attentat avec Abdel Malik Petitjean, "fiché S" depuis le 29 juin, a été arrêté à la gare Cornavin de Genève le 20 juillet, soit six jours avant que les tueurs mènent à bien leur entreprise terroriste, avant d'être remis à la France.



Ce mineur de 17 ans originaire de Rouen (Seine-Maritime) aurait accompagné Adel Kermiche lorsqu'il a tenté de rallier la Syrie, via la Turquie, en mai 2015. Sous mandat d'arrêt de la France, il a été mis en examen pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste" le 24 juillet, 48 heures avant le drame. Cet ami de l'un des tueurs du prêtre de Saint-Étienne-du-Rouvray souhaitait réitérer en juillet 2016 sa tentative de départ en Syrie, avortée la première fois en mai 2015. "Rien ne montre qu'il ait une quelconque implication" dans l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, a toutefois averti une source judiciaire.



Deux gardes à vue toujours en cours

Le 30 juillet, deux personnes sont toujours en garde à vue dans l'enquête de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray : il s'agit du cousin d'Abdel Malik Petitjean et d'un réfugié syrien, dont le passeport a été retrouvé au domicile d'Adel Kermiche. Celle d'un mineur de 16 ans a, quant à elle, été levée. Ce dernier pourrait toutefois voir ouvrir contre lui une procédure pour "apologie du terrorisme" : des documents de propagande jihadiste avaient été retrouvés dans son téléphone et son ordinateur.

Vendredi, un jeune homme de 19 ans, "fiché S" (signalé pour radicalisation) et arrêté le 25 juillet dans une enquête distincte des services de renseignement, a été mis en examen. Une vidéo d'Abdel Malik Petitjean dans laquelle celui-ci prêtait allégeance au groupe État islamique (EI) et évoquait "une action violente", avait été trouvée dans un téléphone à son domicile.