publié le 30/07/2016 à 12:03

Ce sont trois sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, des sœurs de la Charité, qui ont choisi de passer leur retraite ensemble à Saint-Étienne-du-Rouvray. Le 26 juillet dernier, elles y ont croisé la route de deux terroristes. Ce matin là, sœur Hélène Decaux, sœur Huguette Péron et sœur Danielle Delafosse assistent à l'office quotidien du père Jacques Hamel, ont-elles raconté à La Vie, en compagnie d'un couple de paroissiens âgés de plus de 80 ans. En cette fin du mois de juillet, l'église n'est pas bien remplie.



Alors que la messe se termine, peu après 9h30, deux jeunes hommes entrent dans l'église : "Ils avaient le style des terroristes qu’on voit à la télé. L’un portait un calot noir sur la tête et la barbe bien fournie. J’ai tout de suite compris", raconte sœur Hélène qui précise que les deux assaillants étaient "très énervés."

Scène d'horreur

L'horreur commence alors, les deux hommes jettent à terre ce qui leur passe sous la main et demandent au prêtre de se mettre à genoux. Parallèlement, ils donnent au paroissien présent dans l'église une caméra pour qu'il puisse filmer la scène. La suite c'est sœur Danielle qui la raconte "Jacques leur a crié : 'Arrêtez qu’est ce que vous faites ?' C’est là que l’un d’entre eux a porté le premier coup sur sa gorge. Je suis alors partie." Elle réussi à fuir et c'est elle qui va donner l'alerte et permettre une intervention rapide des forces de l'ordre.

Pendant ce temps-là dans l'église, alors que le père Jacques Hamel gît mort et que l'autre paroissien est blessé, les deux terroristes changent de comportement. Ils semblent se radoucir : "J'ai eu droit à un sourire du second. Pas un sourire de triomphe, mais un sourire doux, celui de quelqu'un d'heureux", raconte sœur Huguette. Deux des femmes retenues sont autorisées à s'asseoir et une conversation s'amorce entre les assaillants et les religieuses.



L'un des deux hommes demande à sœur Hélène si elle connaît le Coran. "Oui, je le respecte comme je respecte la Bible, j'ai déjà lu plusieurs sourates. Et ce qui m'a frappé en particulier, ce sont les sourates sur la paix", répond la religieuse qui confie avoir prié intérieurement la Vierge. L'autre terroriste assène à sœur Huguette : "Jésus ne peut pas être homme et Dieu. C'est vous qui avez tort." La religieuse qui ajoute : "Pensant que j'allais mourir, j'ai offert ma vie à Dieu." Les deux hommes vont finalement tenter une sortie pour aller au-devant des policiers en utilisant les trois femmes comme bouclier humain. "Mais ils ne se sont pas mis totalement derrière nous. A croire qu'ils allaient au devant de la mort", conclut sœur Hélène.