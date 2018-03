publié le 26/07/2016 à 17:34

La communauté catholique pleure ce 26 juillet. Ce matin, deux "soldats" de Daesh ont pris pour cible une église de Seine-Maritime, à Saint-Étienne-du-Rouvray. Armés de couteaux, ils ont pris en otages cinq personnes et égorgé le prêtre, Jacques Hamel, âgé de 86 ans. La police a abattu les deux hommes, et un suspect a été placé en garde à vue dans l'après-midi. L'attentat a été revendiqué par Daesh. Et la France est une nouvelle fois sous le choc, près de deux semaines après l'attaque meurtrière sur la Promenade des Anglais, à Nice.



Les réactions sont unanimes. Le Pape a annoncé qu'il s'associait à "la douleur et à l'horreur", quand l'imam de la ville s'est dit "effaré" par le décès de son "ami" prêtre. En hommage à l'homme d'Église, l'archevêque de Marseille et président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Georges Pontier a appelé à une journée "de jeûne et de prière pour la paix et notre pays", vendredi 29 juillet. "Ce sont celles-là nos armes à nous, celles de la prière et de la paix, non pas d'amplifier la réaction normale et première de peur", a-t-il déclaré à La Provence. Il se trouve actuellement à Cracovie, en Pologne, pour les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) et n'a pas prévu de revenir dans l'Hexagone.