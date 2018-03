publié le 26/07/2016 à 14:50

Le président du Conseil régional du culte musulman de Haute-Normandie, en charge de la mosquée de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), s'est dit "effaré par le décès de (son) ami", prêtre, tué mardi 26 juillet dans son église lors d'une prise d'otages. "Je ne comprends pas, toutes nos prières vont vers sa famille et la communauté catholique, a déclaré Mohammed Karabila. C'est quelqu'un qui a donné sa vie aux autres. On est abasourdis à la mosquée".



L'attaque de l'église a été revendiquée par Daesh. Le prêtre et l'imam se sont retrouvés à plusieurs reprises "lors d'interventions publiques dans des salles de fêtes" : "Nous faisons partie d'un "comité interconfessionnel depuis 18 mois. Nous discutions de religion et de savoir-vivre ensemble".

"Cela fait 18 mois qu'on s'attaque à des civils, maintenant ils visent des symboles religieux et prennent pour prétexte notre religion, ce n'est plus possible", a ajouté Mohammed Karabila. La mosquée de Saint-Etienne-du-Rouvray a été inaugurée en 2000 sur une parcelle de terrain offerte par la paroisse catholique de la ville. C'est dans cette même mosquée qu'avait eu lieu une cérémonie funèbre en mémoire d'Imad Ibn Ziaten, le parachutiste de 30 ans tué le 11 mars 2012 à Toulouse par Mohamed Merah.