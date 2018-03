publié le 27/07/2016 à 19:46

"Il est bien élevé, il est doux, c'est mon petit bébé". Lorsqu'elle dresse le portrait de son fils, difficile d'imaginer Abdel Malik P., 19 ans, attaquer une église et assassiner un prêtre de manière absolument barbare. Pourtant, l'homme serait le deuxième assaillant de l'attaque de Saint-Étienne-de-Rouvray. Armes blanches et dispositifs factices en sa possession, il aurait sévi au côté d'Adel Kermiche.

À Aix-les-Bains, où elle réside et où des perquisitions viennent d'être menées, la mère du terroriste présumé témoigne. "Il a une personnalité nickel (...). Je veux mon fils", répète la mère d'Abdelmalik en pleurant. "Je connais mon gamin, il est gentil, je n'ai pas fait un diable". Celui-ci "a passé son CAP" normalement. "C'est un gamin de 19 ans qui rêve de belles choses", dépeint sa mère, qui affirme qu'elle a une grande complicité avec son enfant "depuis qu'il est petit".



Difficile pour elle d'imaginer son fils rejoindre l'organisation État islamique et tuer un homme à l'arme blanche. "Quand on me dit que mon fils fait ces trucs-là, pas du tout... Jamais de Daesh. Nous sommes positifs, on parle de trucs bien. C'est mon gamin, je le connais très bien, ce n'est pas nous les coupables", affirme-t-elle. De dernières informations tendent pourtant à confirmer son implication dans l'attaque. Celui-ci était d'ailleurs suivi par les services antiterroristes depuis cinq jours avant l'attaque.