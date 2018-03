États-Unis : une cliente d'Airbnb porte plainte pour agression sexuelle

publié le 29/07/2017 à 10:51

Une femme américaine a engagé des poursuites contre Airbnb après avoir selon elle été sexuellement agressé par un "superhost", selon une information de The Guardian. Selon cette Américaine de 51 ans originaire du Nouveau-Mexique, rien n'indiquait que l'hôte avait des antécédents judiciaires, alors que l'homme prénommé Carlos Del Olmo avait précédemment été accusé de violence domestique. Leslie Lapayowker avait loué une chambre à Los Angeles avec le site de location Airbnb, après avoir arrêté son choix sur un "superhost", (dont au moins 80 % des commentaires possèdent 5 étoiles).



Cependant, lorsqu'elle s'est rendue sur le lieu de location, son hôte lui a tenu des propos obscènes à plusieurs reprises. Après être tout de même restée trois nuits, elle a décidé de partir plut tôt que prévu. C'est lorsqu'elle s'est rendue chez l'hôte pour l'informer de la situation et lui rendre les clés, que celui-ci a fermé la porte à clé avant de commencer à se masturber en face d'elle.

"C'était horrible, et je pense que tout le monde devrait être au courant de ce qui pourrait arriver à leur fille, leur épouse ou leur sœur", a déclaré la victime. "Choquée", elle a expliqué ne pas avoir contacté la police avant plusieurs jours : "J'étais terrifiée qu'il trouve mon adresse et qu'il me poursuive", a-t-elle justifiée. La plateforme Airbnb a supprimé le profil de l'agresseur présumé, mais ce dernier clame son innocence, affirmant que celle-ci "a tout inventé." Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'agression.