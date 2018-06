publié le 04/06/2018 à 11:37

C'est sans doute un genre d'exploit. La brigade motorisée de Brignais, dans le Rhône, effectuait des contrôles de routine sur une route de la commune d'Irigny, quand les militaires "procèdent aux signes réglementaires afin de contrôler" un véhicule, en l'occurrence une voiturette sans permis destinée à transporter deux personnes, indique la gendarmerie du Rhône sur sa page Facebook.



Mais alors que la voiture a eu du mal à s'arrêter, les gendarmes s'approchent et se rendent compte qu'il y a un peu plus de deux personnes à bord. En effet, neuf adolescents étaient entassés dans l'habitacle. "Partis chercher des glaces, trois sont à l’avant et six autres ont pris place dans le coffre", raconte la gendarmerie dans le post repéré par Ouest-France.

Immédiatement, les parents ont été appelés et ces derniers sont arrivés très vite sur les lieux. Les gendarmes ont alors été plutôt cléments car "seules deux contraventions de 4e classe ont été relevées sur les sept qui ont été constatées", rapporte la gendarmerie. "Après un bon savon des parents ils ont pu regagner leur domicile, sans les glaces qui elles, avaient fondues, mais avec quelques prunes", conclut-elle non sans humour.