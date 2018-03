et AFP

publié le 03/03/2018 à 11:58

Un homme de 26 ans a été tué par balle dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 mars, à la sortie d'un bar de Rennes (Ille-et-Vilaine) , l'auteur du tir est en fuite, a appris l'Agence France-Presse auprès du parquet de Rennes.



D'après les premiers éléments de l'enquête, une altercation se serait produite au petit matin, aux alentours de 2h35 à la sortie d'un bar boulevard Verdun, dans le centre de la ville. Un homme a tiré un coup de feu dans le dos de la victime qui est morte "presque sur le coup", a précisé le ministère public.

Selon les informations de Ouest-France, la victime se trouvait en arrêt cardio-vasculaire à l'arrivée des secours sur les lieux. L'homme a succombé malgré une tentative de réanimation, souligne France 3.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Rennes. L'auteur du coup de feu a pris la fuite et est depuis activement recherché par les forces de l'ordre. Des auditions de clients du bar sont également en cours afin de déterminer s'ils connaissaient le fugitif et la victime, et pour rechercher les raisons de l'altercation.