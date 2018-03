Manifestants et CRS face-à-face à Rennes mardi 28 juin

À Rennes, un homme a eu l'idée de mettre le feu à un drapeau français en marge d'une manifestation sur la loi Travail. Problème, le drapeau était assez ample et a généré une flamme importante. Suffisante en tout cas pour se propager à ses gants qui, à leur tour, se sont embrasés. L'incident a dégénéré lorsque des policiers de la brigade anticriminalité (BAC) ont voulu l'interpeller. Un groupe de manifestants s'est interposé pour protéger l'homme aux mains meurtries.



Après un bref face-à-face, le blessé a finalement pu être pris en charge. Il a été emmené à l'hôpital pour faire soigner ses brûlures puis placé en garde à vue. Ouest-France a pu prendre une photo de l'homme au moment où il a mis le feu au drapeau tricolore. On le voit tenir le tissu alors que les flammes commencent à s'approcher de ses mains.

Manif à Rennes. Il met le feu à un drapeau français et se brûle la main https://t.co/aoEOYLUHS5 pic.twitter.com/tFlhg3RPxa — Ouest-France (@OuestFrance) 28 juin 2016

Le cortège rennais a été marqué par de nombreux incidents d'après BFMTV. Un important dispositif policier avait été positionné tout au long du parcours en fonction. Côté manifestants, on comptait 1.500 personnes d'après la police et 3.000 selon la CGT. En plus du malheureux incendiaire, deux autres personnes ont été interpellées.