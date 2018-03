publié le 30/08/2016 à 19:54

Une petite phrase qui va lui valoir de gros ennuis. Samedi 27 août, aux alentours de 2 heures du matin, un Rémois de 26 ans a crié "Vive Daesh !" devant des policiers et des pompiers qui intervenaient sur un accident de la circulation. Les forces de l'ordre l'ont alors aussitôt interpellé. Rapidement, ils se sont rendu compte qu'il était ivre. L'homme affichait en effet un taux d'alcoolémie de 2g par litre de sang relate l'Union.



Après un passage à l'hôpital, il a fini par reconnaître les propos reprochés. Mais pour le jeune homme, il ne s'agit pas d'une marque d'allégeance à Daesh, simplement des paroles d'un homme sous l'emprise de la boisson. À l'issue de son passage devant le parquet plus tard le samedi, il a été écroué dans l'attente de son procès. Le Rémois était déjà connu de la justice pour des affaires de vol à cause desquelles il avait déjà été plusieurs fois condamné.