publié le 27/06/2016 à 14:03

Un accident tragique. Deux jeunes filles de 16 et 17 ans ont été tuées par un train, samedi 25 juin aux alentours de 19 heures, à Reims. Elles seraient venues s’asseoir sur des rails de chemin de fer pour discuter. "Il y a beaucoup de personnes qui traversent et d’autres encore qui marchent le long des rails ou sur la voie ferrée", rapporte une femme habitant près du lieu de l'accident, au journal l'Union. Raison pour laquelle les enquêteurs ne privilégient pas la piste du suicide mais celle de l'accident.



Lancé à plus de 100 km/h, le train ne pouvait pas s'arrêter à temps. Le conducteur aurait longuement klaxonné pour les prévenir mais en vain. Probablement en train de discuter, les adolescentes ne se sont rendu compte du danger que trop tard. Le choc a été fatal. Le conducteur, bouleversé par l'accident, aurait accepté d'être emmené au CHU par les pompiers. Les passagers ont,de leur côté, dû descendre des wagons puis ont été pris en charge par la SNCF.