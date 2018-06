Quatre surveillants d'un collège suspendus pour avoir humilié un élève

publié le 21/06/2018 à 18:27

La sanction est tombée. Quatre assistants d'éducation du collège Debussy d'Aulnay-sous-Bois ont été suspendus à titre conservatoire, révèle Le Parisien. Ils sont soupçonnés d'avoir humilié un élève issu d'une classe Segpa (Section d'enseignement général et professionnel adapté), qui comprend des élèves aux difficultés scolaires graves.



Les quatre surveillants sont suspectés d'avoir filmé l'élève et d'avoir diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux. Sur les images, l'enfant est en pleurs et moqué par les adultes autour de lui, précise France Bleu. Ils expliquent qu'il s'agissait d'une "punition" mais une enquête administrative a été ouverte, précise Le Parisien.

"Si les faits sont avérés, nous prendrons les mesures en conséquence à l'égard des personnels", a précisé la direction de l'académie de Créteil, dont dépend l'établissement. Comme l'explique France Bleu, l'Éducation nationale assure que l'enfant "va bien" et que ses parents savent qu'ils peuvent porter plainte.