Pyrénées-Orientales : un homme décède après avoir mangé de l'aconit

et AFP

publié le 10/06/2018 à 21:55

L'aconit est une des herbes les plus toxiques d'Europe. Malheureusement, au cours d'une randonnée dans le massif du Canigou (Pyrénées-Orientales) ce samedi 9 juin, un couple de septuagénaires en a cueillie, la confondant avec du couscouil - ou coscoll en catalan roussillonnais - une salade sauvage très appréciée dans la région.



Après l'avoir cuisinée chez eux, les septuagénaires en ont mangé : l'homme est décédé presque instantanément, tandis que son épouse a pu être hospitalisée à Perpignan. Sa vie n'est plus en danger, tout comme celle de la randonneuse avec laquelle le couple avait partagé la cueillette. La gendarmerie a ouvert une enquête et une autopsie du septuagénaire a été demandée.

Selon la Dépêche du Midi, le mois dernier, c'était une famille entière qui avait été gravement intoxiquée en Andorre après avoir mangé une plante toxique cueillie dans la montagne.