publié le 31/10/2017 à 00:32

"Je suis heureux. Je ne m'attendais pas à ce que les réquisitions soient aussi lourdes que ça", confie Albert Chennouf au micro de RTL. Il est le père d'Abel, un jeune militaire, victime de Mohamed Merah en 2012. Il a été abattu le 15 mars à Montauban, le même jour que Mohamed Legouad.



"Abdelkader Merah est la tête pensante" et son frère était "le bras armé", selon Albert Chennouf. Abdelkader Merah comparaît devant la cour d'Assises de Paris pour "complicité" dans les assassinats perpétrés par son frère Mohamed en mars 2012 à Toulouse et Montauban, et association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste.

La réclusion criminelle à perpétuité a été requise à son encontre lundi 30 octobre. L'avocate générale Naïma Rudloff a demandé à la cour d'assortir cette condamnation d'une peine de sûreté de 22 ans. Elle a par ailleurs réclamé 20 ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté des deux tiers à l'encontre du deuxième accusé, Fettah Malki, jugé pour "association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste".

"Ce n'est pas fini, mais je suis agréablement surpris par ces réquisitions" continue Albert Chennouf. Et concernant les plaidoiries de la défense, il se dit "zen", mais il regrette qu'Éric Dupond-Moretti lui "manque de respect" ainsi qu'aux avocats des parties civiles. "Il aurait dû bien se tenir" confie-t-il.