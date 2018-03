Procès Merah : l'avocate Samia Makhlouf regrette "un box trop vide"

publié le 31/10/2017 à 20:37

Samia Makhlouf est une militante. L'avocate défend haut et fort les victimes du terrorisme, même si elle n'hésite pas à assister des personnages plus controversées comme l'homme d'affaires libanais Ziad Takieddine. Aujourd'hui, elle participe au retentissant procès d'Abdelkader Merah en assurant la défense de la mère du premier militaire tué par Mohamed Merah à Toulouse, en 2012.



Comme toutes les parties civiles, cette mère "attend depuis cinq longues années de voir Abdelkader Merah, qui était à l'origine de ce permis d'assassiner", confie l'avocate au micro de RTL. La juriste souligne à quel point il est important pour les familles des nombreuses victimes de "l'entendre, de comprendre le déroulement et les circonstances réelles et exactes de ces assassinats".

Pour Samia Makhlouf, Abdelkader Merah est un personnage central de l'affaire. "Il a reconnu sa présence sur les lieux du vol du scooter, lequel vol du scooter a permis de tuer sept personnes", fait-elle valoir.

Mais celui qui est jugé au côté d'un ami d'enfance du tueur au scooter, n'est pas, selon elle, le seul responsable. Loin de là. Samia Makhlouf regrette en effet "un box trop vide". Frères Klein, Sabri Essid, Souad Merah... "Cette cellule terroriste qui a participé à l'endoctrinement de Mohamed Merah et qui était dans l'entourage d'Abdelkader Merah" avait sa place sur le banc des accusés, déplore l'avocate.