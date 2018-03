Pour fuir la police, il plonge dans la Seine et nage sur un kilomètre

publié le 28/11/2016 à 20:35

Un simple contrôle routier a pris une tournure inattendue dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 novembre. Il est 3h40 du matin quand des policiers arrêtent un homme au volant de sa voiture sur les quais longeant la Seine à Clichy-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine. Mais l'automobiliste refuse de présenter ses papiers, parvient à sortir de son véhicule et à échapper aux forces de l'ordre. Avant de se jeter dans la Seine.



C'est ce que rapporte Le Parisien ce lundi. L'homme a préféré braver le froid et une eau glacée plutôt que de se soustraire à un contrôle d'identité. Déterminé, il a même réussi à nager sur une distance d'un kilomètre, en dépit des courants contraires, pour rallier la rive sur l’Île-Saint-Denis. Les policiers étaient là pour le repêcher à sa sortie de l'eau et l'interpeller. Le fuyard a ensuite été conduit à l'hôpital pour éviter une hypothermie. Selon Le Parisien, il refuserait toujours de dévoiler son identité.