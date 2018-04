publié le 24/04/2018 à 11:20

Trois mineurs ont été mis en examen lundi 23 avril pour "tentative d'homicide" et "actes de torture et de barbarie" après la découverte d'un garçon de 13 ans dénudé et blessé sur une voie ferrée à Longueau (Somme), a-t-on appris auprès du parquet d'Amiens.



Vendredi 20 avril dans l'après-midi, "un mineur âgé de 13 ans a été découvert dénudé et gravement blessé par un agent de la SNCF sur une voie ferrée désaffectée à Longueau", a indiqué le parquet d'Amiens. L'enquête, confiée aux policiers de la sûreté départementale de la Somme, a établi que "le jeune homme avait été victime la veille de très nombreux coups et sévices durant une à deux heures, de la part de trois autres mineurs, placés comme lui dans un foyer éducatif d'Amiens". "La plupart des violences ont eu lieu dans et aux abords d'un wagon abandonné à Longueau", a précisé cette même source.

Des agresseurs âgés de 13, 16 et 17 ans

Hospitalisée à la suite de cette agression, "la victime présente de nombreuses blessures sur le corps et au visage". "Son incapacité totale de travail s'élève à 10 jours." Selon le parquet d'Amiens, "ces violences auraient eu lieu dans un contexte de rétorsions après une plainte pour racket".

Les trois mineurs âgés 13, 16 et 17 ans, "peu connus de la justice et de la police", ont été interpellés samedi et ont reconnu les faits, selon le parquet qui affirme qu'une information judiciaire a été ouverte. Les mineurs de 16 et 17 ans ont été incarcérés et le plus jeune a été placé sous contrôle judiciaire en centre éducatif fermé.