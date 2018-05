Perpignan : il meurt frappé par la foudre lors d’une partie de Paintball

publié le 01/05/2018 à 05:27

Un accident aussi rare que tragique. Un homme âgé d’une trentaine d’années est mort dans la soirée du dimanche 29 avril, après avoir été frappé par la foudre alors qu’il participait à une partie de Paintball, relate Le Parisien. C’est dans la commune d’Espira-de-l’Agly, près de Perpignan dans les Pyrénées-Atlantiques que s’est déroulé le drame.



D’après le site Secours.info, le temps s’est détérioré au moment de la partie qu’il avait organisée avec une quinzaine d’amis. "Un gros orage a éclaté. L'éclair a percuté la victime au niveau de l'épaule droite. C'est tombé sur lui comme cela aurait pu être un autre", a annoncé la gendarmerie de Rivesaltes au matin du lundi 30 avril, précisant que la victime était décédée durant la nuit à l’hôpital de Perpignan.

D’après Emmanuel Wesolek, le responsable d’un bureau d’études de prévision et d’observation des orages, interrogé par Le Parisien, la foudre fait "entre 10 et 20 morts par an en France et dix fois plus de blessés".