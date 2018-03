"Paye ta robe", le Tumblr qui dénonce le sexisme ordinaire chez les avocats

publié le 28/10/2016 à 21:26

"Les femmes, vous avez plus de cœur, vous êtes touchées par la situation des clients au pénal, ça peut vous amener à la faute". Voilà le genre de phrases auxquelles les avocates sont parfois confrontées dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. À tel point que début octobre, un blog Tumblr baptisé "Paye ta robe" a été créé pour dénoncer le sexisme ordinaire dont sont victimes les femmes dans le monde de la justice.



Le site, tenu par deux avocates souhaitant rester anonymes, recense toute une liste de petites phrases particulièrement machistes et paternalistes qui auraient été entendues dans des bureaux d'avocats, dans des tribunaux ou encore à l'École de formation professionnelle des barreaux de la cour d'appel de Paris.

On peut ainsi lire : "Tu es trop belle pour faire du pénal, on t'écoutera pas. Vaut mieux être moche pour faire du pénal quand on est une femme" ou encore ""Désolée, vous correspondez au poste, mais vous faites trop selon moi «Mademoiselle» et pas assez «Madame»". Il y a aussi cette phrase rapportée après une audience : "Elle a gagné parce qu'elle a séduit le juge". D'autres remarques déplacées portent également sur la maternité. "Et vous comptez tomber enceinte dans les années à venir ?", rapporte un témoignage d'une femme qui passait un entretien.

Toutes ces citations sont rapportées par des internautes qui peuvent librement déposer leur "perle" sur le Tumblr, inspiré par "Paye ta shnek" qui se focalise sur le harcèlement de rue. "On a voulu les compiler pour mettre le doigt sur le sexisme de notre profession. Le but est de faire évoluer les mentalités. Certains confrères ne se rendent même pas compte que leur comportement dérange", rapporte l'une des créatrices du Tumblr contactée par Buzzfeed News.

en garde à vue alors que je portais une jupe : "je voudrais voir un vrai avocat, pas une pom pom girl" — Payetarobe (@Payetarobe) 23 octobre 2016

"Tu es trop belle pour faire du pénal, on t'écoutera pas. Vaut mieux être moche pour faire du pénal quand on est une femme" — Payetarobe (@Payetarobe) 25 octobre 2016

un confrère à l'audience se retrouvant entouré de consoeurs:



"la profession se féminise, je suis le coq au milieu des poules" — Payetarobe (@Payetarobe) 24 octobre 2016