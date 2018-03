et AFP

publié le 27/12/2016 à 06:58

C'est lors d'une patrouille matinale, lundi 26 décembre, que les policiers ont découvert avec stupeur qu'une statue située dans un parc de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, avait été recouverte de peinture blanche. Une dégradation d'autant plus choquante qu'elle revêt un caractère raciste. En effet, le monument souillé représente le buste d'un esclave noir et commémore l'abolition de l'esclavage. Une inscription du mot "Nazi" a également été découverte sur l'œuvre datée du XIXe siècle.



Les services municipaux ont rapidement procédé au nettoyage du monument vandalisé et la mairie a annoncé dans la foulée le dépôt d'une plainte. Sur Twitter, la ministre des Outre-mer, Ericka Bareigts, a condamné ces dégradations. "Je condamne la détérioration d'un monument symbolisant l'abolition de l'esclavage à Pau. La mémoire collective doit être respectée", a-t-elle fustigé. Une enquête a été ouverte.

#Pau Le monument commémorant l'abolition de l' #esclavage vandalisé : repeint en blanc, avec le mot #nazi en jaunehttps://t.co/wCgjxgH5WU pic.twitter.com/jVD8EZCDgA — La Rép des Pyrénées (@LaRepDpyrenees) 26 décembre 2016

Je condamne la détérioration d'un monument symbolisant l'abolition de l'esclavage à #Pau. La mémoire collective doit être respectée. — Ericka Bareigts (@ebareigts) 26 décembre 2016