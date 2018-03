publié le 27/08/2017 à 22:11

Un festival, de la musique en bord de plage, et une agression qui fait froid dans le dos. Trois jeunes de 14, 15 et 16 ans vivent dans l'angoisse depuis qu'ils ont été piqués avec une seringue, vendredi 25 août, au festival du Touquet music beach (TMB), dans le Pas-de-Calais. Ils assistaient au premier concert de la programmation lorsqu'un individu les a piqués, rapporte La Voix du Nord.



Les autorités prennent l'affaire très au sérieux et le parquet de Boulogne a ouvert une enquête après que l'une des victimes a déposé plainte. "Il est possible que les deux autres déposent plainte à leur tour dans les jours qui viennent", indique La Voix du Nord.

Un individu interpellé puis libéré

Une source précise au quotidien régional que les trois jeunes se sont vus prescrire un traitement médical préventif, dans la crainte d'une contamination au VIH ou à un virus hépatique. Ils se sont soumis à des analyses de sang et devraient subir des tests de dépistage.

Un individu a été interpellé, d'après des informations confirmées par les autorités auprès de La Voix du Nord. Interrogé, il a été remis en liberté sans être placé en garde à vue faute d'éléments suffisants. L’enquête de police se poursuit et "des images de vidéosurveillance vont être analysées", affirme le quotidien.