publié le 15/04/2018 à 18:10

Malgré les efforts des équipes de secours, la fillette n'a pas pu être sauvée. Samedi 14 avril après-midi à Paris, une petite-fille de deux ans est morte après avoir mangé une crêpe, rapporte Le Parisien. L'enfant s'est étouffé sous les yeux de ses parents avec lesquels elle était en visite touristique dans la capitale.



Les faits se sont déroulés près du quai Branly dans le 7e arrondissement de Paris. La fillette a fait un malaise au moment où elle mangeait une crêpe. Le Parisien rapporte que ce sont des passants qui ont donné l'alerte. Les pompiers et la police ont répondu à un appel pour un "mineur ayant fait un malaise sur la voie publique".

Ce sont les policiers qui ont prodigué les gestes de premiers secours face à l'urgence de l'état de santé de la fillette. Ce sont ensuite le Samu ainsi que les pompiers qui ont pris le relai afin de tenter de sauver la fillette de deux ans. Dans ce secteur très touristique près de la Tour Eiffel, un périmètre de sécurité a dû être établi pour permettre aux secours de travailler dans les meilleures conditions. Les parents de la victime ont été écartés et pris en charge par les pompiers.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris

Malgré les tentatives acharnées des pompiers et du Samu, le petite fille n'a pas pu être réanimée et a été déclarée morte par le médecin du Samu de Necker à 15h15. Son corps a été conduit à l'Institut médico-légal afin qu'une autopsie soit pratiqué. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris.



Fin mars déjà, un garçon de six ans, allergique aux produits laitiers, était également mort après avoir mangé une crêpe à l’école après un choc anaphylactique. Une information judiciaire pour "homicide involontaire" a été ouverte.