publié le 30/01/2017 à 14:33

Ce lundi 30 janvier 2017, un lycéen âgé de 18 ans a été poignardé devant le lycée professionnel Charles-de-Gaulle, non loin du cimetière du Père Lachaise, dans le XXème arrondissement de la capitale, a-t-on appris de sources concordantes. Malgré l'intervention des secours, le jeune homme a succombé à ces blessures infligées au niveau des côtes.



D'après nos confrères du Parisien, la police et les sapeurs-pompiers sont toujours sur place mais les raisons de cette attaques seraient encore floues. "Il s’agirait d’une embrouille entre jeunes", indique une source policière au quotidien. La police judiciaire est en charge de l'enquête. Deux suspects dont l'agresseur auraient été aperçus non loin de l'établissement scolaires. Les forces de l'ordre sont activement à leur recherche.