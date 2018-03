Paris onze personnes blessées par la foudre au parc Monceau, dont six grièvement

avec Ludovic Galtier et La rédaction numérique de RTL

publié le 28/05/2016 à 16:27

La météo pourrait avoir des conséquences dramatiques. Alors que Météo France a placé 19 départements en vigilance orange aux orages samedi 28 mai, la foudre est, phénomène rare, tombée en plein Paris. Selon la préfecture de police, 11 personnes, dont 8 enfants, ont été foudroyées alors qu'ils étaient présents au parc Monceau, dans le 8e arrondissement de la capitale.



En conférence de presse, Pierre Carli, responsable du Samu de Paris, s'est montré rassurant pour la majorité des personnes foudroyées. "Les nouvelles des enfants hospitalisés sont plutôt bonnes pour l'instant. Trois des enfants en urgence absolue sont maintenant dans une surveillance et un bilan est en cours."

Un "pronostic probablement plus sérieux" pour un enfant

Le médecin a ajouté : "Pour l'un des enfants touchés le "pronostic est probablement plus sérieux" et il est hospitalisé en réanimation. Les quatre autres enfants, victimes légères, sont en surveillance encore pour 12 heures."

Plus tôt dans la journée, Vincent Baladi, adjoint au maire du 8e arrondissement, a précisé sur BFMTV que ces enfants, qui participaient à un goûter d'anniversaire, ont été "touchés par la foudre". Parmi les victimes, quatre enfants et deux adultes sont (étaient, ndlr) "en état d'urgence". Les blessés ont été envoyés vers les hôpitaux Beaujon et Necker", a ajouté l'élu. Une cellule médico-psychologique a été mise en place à l'hôpital Necker.



Un adulte a fait un arrêt cardiaque au parc Monceau

Aux alentours de 16h, une pluie violente force la dizaine d'enfants, âgés de 7 à 14 ans, accompagnés d'un adulte, à se réfugier sous un arbre du parc. Regroupés sous les branches à côté d'un petit chemin de graviers, ils sont alors tous frappés de plein fouet par la foudre. L'adulte fait un arrêt cardiaque. Plusieurs enfants sont grièvement touchés, d'autres très choqués. De nombreux effectifs de secours, pompiers et samu, sont arrivés très vite sur les lieux. Ils ont établis un poste de secours dans le hall d'un immeuble donnant sur le parc pour prendre en charge les urgences absolues.



L'alerte orange déclenchée par Météo-France, courant de samedi 16h à dimanche 6h, ne concernait pas la région Île-de-France. Elle est toujours en cours dans les régions Midi-Pyrénées et Auvergne, ainsi que l'Aude, la Corrèze, la Dordogne, la Loire, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et le Rhône.

La foudre a frappé en plein cœur du parc Monceau, à Paris, ce samedi 28 mai 2016. Crédits : Capture d'écran Google Maps | Date : 28/05/2016 2 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > La foudre a frappé en plein cœur du parc Monceau, à Paris, ce samedi 28 mai 2016. Crédits : Capture d'écran Google Maps | Date : La foudre a frappé en plein cœur du parc Monceau, à Paris, ce samedi 28 mai 2016. Crédits : Capture d'écran Google Maps | Date : 1 / 1 < > +