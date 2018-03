publié le 25/02/2017 à 12:55

Tous deux sont des joueurs renommés et évoluent dans le Top 14. Alors qu'ils sortaient de la boite de nuit l'Arc, située dans le XVIe arrondissement de Paris, les deux joueurs de rugby Ali Williams (Racing 92) et James O'Connor (RC Toulon) ont été arrêtés en possession de cocaïne, entre l'Arc de Triomphe et les Champs-Élysées.



L'ex-All Black et le Wallaby ont été interpellés par la Brigade anticriminalité (BAC) et placés en garde à vue au commissariat du 17e arrondissement de Paris. Selon le rapport de la BAC, les deux joueurs présentaient toutes les caractéristiques de l'ivresse, avaient des yeux brillants et étaient très énervés. James O'Connor a ainsi essayé de casser son téléphone en assénant de violents coups de poing sur son l'écran.

Ali Williams immédiatement mis à pied

Âgé de 26 ans, l'Australien James O'Connor est un joueur international (44 sélections entre 2008 et 2013). Le polyvalent arrière évolue sous les couleurs toulonnaises depuis 2015. De son côté, Ali Williams (35 ans et 77 sélections entre 2002 et 2012) évolue au poste de deuxième ligne au Racing 92.

L'ancien international néo zélandais a d'ailleurs été mis à pied de manière conservatoire par le Racing 92. "Un joueur du Racing 92 est au cœur d'une enquête pour achat et détention de cocaïne. Si la présomption d'innocence s'impose, le caractère de flagrant délit laisse augurer un développement fâcheux", a tenu à pérciser son club dans un communiqué.