Paillotes corses : "une affaire complexe" raconte Patrice Cambero

publié le 28/10/2016

Difficile d'imaginer un préfet de la République envoyer un commando de gendarmes jouer les incendiaires en catimini. C'est pourtant bien ce qui s'est passé en Corse en 1999, lorsque Bernard Bonnet, successeur de Claude Érignac, avait souhaité faire disparaître au plus vite les paillotes illégalement installées sur le littoral corse. De nombreuses paillotes étaient la propriété de nationalistes corses, et soupçonnées de servir à blanchir d'argent ou à financer des actions criminelles.



Déterminé à obtenir des résultats au plus vite, le préfet de Corse ordonne à plusieurs gendarmes d'incendier une paillote près d'Ajaccio. Dans une bande-dessinée co-écrite avec le journaliste François Pottier et le dessinateur Daniel Blancou, Patrice Camberou le juge d'instruction co-saisi sur le dossier livre un témoignage inédit sur ce scandale politico-judiciaire.

"Ce qui m'est apparu intéressant, c'est de livrer mon témoignage à quelqu'un en qui j'avais confiance", explique Patrice Camberou. "Je pense que tout de suite j'ai conscience que c'est une affaire complexe, atypique, et je prends les choses étapes par étapes", raconte le magistrat qui remontra petit à petit vers la mise en examen du préfet Bernard Bonnet et de plusieurs gendarmes dont les états de service avaient été jusqu'alors édifiants.