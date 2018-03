et AFP

publié le 27/04/2016 à 11:21

Un état "inqualifiable". C'est ainsi que le parquet d'Argentan (Orne), qualifie auprès de l'AFP le corps d'une jeune femme de 17 ans découverte vendredi 22 avril dans le coma au domicile de ses parents. Ces derniers ont été mis en examen dimanche 24 avril pour non assistance à personne en danger.



"C'est une scène indescriptible. Tous ceux qui l'ont vue ont été marqués", explique Hugues de Phily, procureur de la République d'Argentan. Les policiers ont trouvé la jeune fille "extrêmement maigre", dans le coma, le corps recouvert d'excréments, de blessures infectées et de larves, selon le parquet. Le sol de la chambre, maculé d'excréments et de détritus, dégageait une odeur nauséabonde.

De la nourriture "de temps à autre"

Les parents "ne sont pas capables d'expliquer de manière cohérente comment ils ont pu laisser l'état de leur fille se dégrader sans intervenir" ni "comment ils ont pu vivre" dans les autres pièces - saines - du logement avec l'odeur dégagée par la chambre de leur fille. Sans problème psychiatrique apparent, ils "ont un comportement énigmatique", estime le procureur.

Les enquêteurs ont été alertés par les pompiers, eux-mêmes contactés par la mère qui "voyait sa fille dans un état critique", selon Hugues de Phily. Ses membres inférieurs étaient emmaillotés dans plusieurs couches de vêtements et le haut du corps était dénudé, selon le parquet.



Le père, né en 1968, est sans emploi et la mère, née en 1971, a un emploi salarié, indique le parquet qui ne savait pas dans quelle mesure la jeune fille, hospitalisée, a été scolarisée. La mère a indiqué qu'elle "allait de temps à autre" déposer de la nourriture à sa fille, selon le parquet.