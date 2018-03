publié le 28/05/2016 à 18:24

Georges-Kévin Nkoudou, l'attaquant de l'Olympique de Marseille est au milieu d'une affaire qui aurait pu mal tourner. Vendredi 27 mai, le joueur de 21 ans organise une fête chez lui, dans le 8e arrondissement de la cité phocéenne. Mais dans la nuit, plusieurs habitants du quartier Saint-Anne, où se trouve le domicile de Nkoudou, ont appelé la police, après avoir aperçu des individus armés dans la résidence du joueur.



Une fois arrivés sur place, des agents de la BAC se font braquer, dès leur entrée dans le jardin de la villa, par un homme armé d'un fusil d'assaut, raconte le journal La Provence. Rapidement, Georges-Kévin Nkoudou a tenté d'apaiser la situation, précisant aux agents que l'arme est factice. L’homme qui tenait le fusil à la main a été interpellé avant d’être placé en garde à vue. Il s’agit de Loris Lacemon, un jeune joueur de 19 ans, qui évoluait la saison dernière avec la réserve du FC Nantes, ancien club de Nkoudou.

Six autres armes factices (trois fusils d'assaut et trois pistolets automatiques) ont également été découverts à l'intérieur de la maison par la police. Les policiers ne devraient pas porter plainte selon La Provence. "La situation portait vraiment à confusion et heureusement que les collègues ont eu du sang-froid. Ils auraient pu tirer puisqu'ils étaient en légitime défense", confie un proche du dossier.