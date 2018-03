publié le 29/06/2016 à 12:25

À qui étaient destinés les 240 kg de cocaïne découverts à l'entreprise Saint-Gobain de Thourotte, dans l'Oise ? Tout commence le 17 juin dernier, quand deux ouvriers spécialisés dans les vitrages à hautes performances déchargent un conteneur provenant du Brésil. À l'intérieur, ils tombent sur des sacs de sport dans lesquels se trouve la fameuse marchandise. Ils vont alors alerter leur hiérarchie, qui, à son tour, en référera à la police. Une antenne locale du service régional de police judiciaire (SRPJ) de Lille sera dépêchée sur les lieux. Ils constateront la présence de cocaïne et seront ensuite rejoints par leurs collègues de l’office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS).



La technique utilisée en l'espèce s'appelle le "rip off". Elle consiste à introduire de la drogue dans des cargaisons légales pour dissimuler le trafic. Ici, ils ont brisé le plombage du conteneur pour y entreposer la cocaïne. Une information judiciaire a été ouverte par le procureur de Lille. Il a aussi mis hors de cause le conducteur du camion qui avait livré le conteneur. Ce dernier avait récupéré la cargaison au port du Havre, là où elle l'attendait depuis déjà plusieurs jours. Il est probable, d'après les enquêteurs, qu'un destinataire était censé récupérer la drogue lors de ce moment de latence. Venue directement du Brésil la cocaïne était pure à 100%. Une fois coupée, les 240 kg représentent une valeur marchande d'environ 85 millions d'euros. Une belle prise pour la police de l'Oise.