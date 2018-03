publié le 30/10/2016 à 14:22

Des affrontements ont eu lieu en Nouvelle-Calédonie ce dimanche 30 octobre dans la matinée impliquant des représentants des forces de l’ordre. Six gendarmes ont été blessés, dont cinq par arme à feu, sur la commune du Mont-Dore, dans la banlieue de Nouméa. La mort la veille d'un jeune homme lors d’un contrôle routier qui a mal tourné a déclenché les hostilités.



Les gendarmes intervenaient pour dégager des barrages empêchant la circulation sur la route longeant la tribu de Saint-Louis. Des véhicules ont été incendiés au cours de la nuit sur cet axe routier, ont rapporté les médias locaux. "Les gendarmes ont essuyé de nombreux jets de projectiles et d'armes à feu. Six gendarmes ont été blessés, cinq par arme à feu, dont deux plus sérieusement. (...) Leurs jours ne sont pas en danger", a précisé le haut-commissariat de Nouvelle-Calédonie.

Une réunion a eu lieu à la maire du Mont-Dore pour trouver une sortie de crise. "La première étape est celle d'une médiation rassemblant les différents responsables coutumiers de la tribu de Saint-Louis ainsi que la famille de la victime, qui ont donné leur accord", a indiqué Éric Gay, le maire de la commune.

Samedi, un contrôle routier a dérapé. Un fourgon a tenté de forcer un barrage des gendarmes, qui ont ouvert le feu en blessant mortellement le conducteur. La victime était un évadé de la prison du Camp Est, recherché depuis juin 2015 pour ne pas avoir respecté une mesure de semi-liberté. Son casier judiciaire fait mention de 19 condamnations, notamment pour des faits de vols aggravés et violences avec arme.