publié le 29/11/2016 à 14:27

"Je ne suis pas à l'Élysée ! Je vis seule dans une petite maison, pas dans un palais", s'insurge Renée Cadiou, une retraitée de 70 ans habitant Brionne (Eure). Et pour cause : au mois de septembre dernier, la septuagénaire a reçu une facture EDF de 7.759 euros pour une dépense de 44.040 kWh sur 2016.



Renée a expliqué qu'elle recevait des factures de plus en plus "bizarres" depuis le début de l'année, rapporte l'Éveil Normand. En effet, sur son dernier relevé, d'août 2015 à septembre 2016, la dépense en énergie de la retraitée est passée de 8.920 kWh à 44.040 kWh, représentant un peu plus de 6.000 euros à payer. Renée a alors naturellement multiplié les appels aux différents services d'EDF mais, consciente que son combat face à l'entreprise était "peine perdue", elle a décidé de s'acquitter de certaines factures, de 141 euros chacune. "Et puis j’ai reçu un document m’expliquant qu’EDF voulait réactualiser mon échéancier en se basant sur les nouveaux kilowattheures soi-disant consommés", indique-t-elle, assurant ne plus rien y comprendre. Dans la dernière facture reçue par le fournisseur, il lui est réclamé la somme de 7.759 euros.

Renée a donc fait appel au président de l'association des victimes d'EDF, Gilbert Malhaire. "Une facture comme ça correspond à la consommation annuelle d’un magasin d’environ 200 m2", a-t-il illustré.

Un rattrapage sur trois ans

Contacté par l'Éveil Normand, EDF a rétorqué que les "auto-relevés étaient erronés, sous-estimés, ce qui fait que quand le technicien est venu faire les relevés, début 2016, il a découvert la réalité des chiffres". Si la facture est autant élevé, c'est qu'elle correspondrait à "un rattrapage sur trois ans", a précisé le fournisseur qui a proposé à Renée un délai de paiement sur 24 mois ainsi qu’une rencontre avec une assistante sociale. "Si elle le souhaite, elle peut toujours saisir le médiateur EDF ou le médiateur national de l’énergie".