publié le 22/04/2018 à 10:51

Le Mont-Saint-Michel, haut lieu de tourisme et de pèlerinage français, était en cours d'évacuation ce dimanche 22 avril, a annoncé la gendarmerie à l'Agence France-Presse. Les forces de l'ordre ont décidé d'évacuer les lieux de ses touristes et habitants "par précaution", en raison de la présence d'un individu suspect qui menaçait de s'en prendre aux forces de l'ordre, a déclaré une source proche du dossier à l'AFP.





Plusieurs témoins avaient signalé cette personne alors qu'elle rentrait sur le site touristique, l'un des plus visités de France, a annoncé la gendarmerie. Vers 7h45, sur une navette-bus menant au Mont-Saint-Michel, un guide touristique a prévenu la gendarmerie qu'un homme avait tenu durant le transport des propos menaçants et inquiétants envers les policiers et gendarmes. "Cet individu n'avait pas d'arme visible", a déclaré sur BFMTV le député La République En Marche de la Manche Bertrand Sorre.

Cette personne a été suivie sur le site touristique grâce à la vidéo-surveillance de la police municipale avant d'être perdu de vue, précise la source proche du dossier. Le flux de touristes entrant a été bloqué. Les piétons séjournant dans les hôtels ont été évacués dans le calme et sans incident. L'Abbaye a été fermée par mesure de précaution.

La Section de recherches de Caen saisie

Aux alentours de 7 heures du matin, l'homme aurait crié "Je vais tuer du flic", a relaté le maire de la commune Yann Galton à nos confrères de France 3 Normandie. Un hélicoptère de la gendarmerie survole le site et la Section de recherches de Caen a été saisie. La préfecture de la Manche n'a pas encore communiqué, mais le préfet, Jean-Marc Sabathé, serait sur place selon France 3.

@afpfr Mont Saint Michel (Normandie). Les gendarmes traquent un individu. Évacuation totale et blocage total du site. pic.twitter.com/9TekNRSTwo — Surfys Denis (@surfys) 22 avril 2018