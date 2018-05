et Clarisse Martin

17/05/2018

Après la mort de la jeune strasbourgeoise Naomi Musenga, une nouvelle affaire mettant en cause la prise en charge des secours. Un homme a obtenu la condamnation conjointe du Service départemental d'incendie et de secours du Nord (SDIS) et du centre hospitalier de Roubaix.



Le 17 août 2012, cet homme, le requérant, avait appelé le SDIS alors qu'il présentait des symptômes d'accident vasculaire. Symptômes qui été sous-estimés par le service d'intervention, qui n'a pas transféré l'appel "alors que la situation l'exigeait", estime le tribunal administratif de Lille dans sa décision, dont RTL a pu obtenir copie.

Lorsque l'homme a enfin été pris en charge, par le centre hospitalier de Roubaix, il lui a été opposé un refus de réaliser un scanner, qui a finalement été effectué deux heures trente plus tard. Trop tard, selon les magistrats.

Les juges ont reconnu tant pour l'hôpital que pour les pompiers l'existence d'une "faute (...) en lien direct et certain avec son état de santé actuel", poursuit la décision. L'homme est désormais lourdement handicapé du fait de son AVC. Les pompiers et l'hôpital ont été condamnés à lui verser près d'1,5 million d'euros en guise de réparation.