publié le 30/11/2016 à 12:20

La justice s'est emparée d'un fait divers sordide. Les parents de trois enfants viennent d'être jugés dans le Nord, après l'appel d'un habitant de Wattrelos le 26 septembre dernier. Sollicité pour ramener deux des enfants d'un de ses voisins depuis l'école, il a pénétré dans l'appartement de ces derniers et a été surpris par l'organisation.



Hormis deux pièces, le séjour et une salle de bain, toutes les autres sont fermées à clef, rapporte La Voix du Nord. Dans l'une des pièces inaccessibles, la voix d'un enfant se fait entendre. Parvenus à ouvrir la porte, les voisins trouvent un bébé de deux ans, dans un lit-cage, sans eau ni surveillance. Les policiers de la brigade des mineurs interviennent et mettent au jour les carences dont souffrent les enfants. Le deuxième, âgé de trois ans, ne marche toujours pas. Son petit frère, deux ans, n'a jamais été soigné pour son strabisme. Leur nourriture semble n'être composée que de biscuits et de yaourts. L'aînée de la fratrie, du haut de ses huit ans, dort sur une couverture posée au sol.

10 mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve pour les parents maltraitants

Aux policiers, les parents admettent les négligences, en les expliquent par des cumuls d'emploi et un manque de disponibilité. Mais ils mettent en avant que leurs enfants sont surveillés... grâce à un proche qui veille sur eux via Skype, depuis l'Algérie. Depuis la révélation de cette affaire, les enfants ont été placés. La sanction ? Dix mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve pour les maltraitances infligées au benjamin de la famille. Les faits concernant les autres enfants devront être réexaminés par la justice, car le dossier n'était pas conforme.