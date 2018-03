publié le 31/10/2016 à 10:42

Une génisse âgée de trente mois a été abattue d'une balle dans la tête par plusieurs personnes, samedi 29 octobre dans la matinée. Les coupables ont ensuite découpé les quatre membres de l'animal sur place, dans son pré, rapporte le Journal du Centre. Mais l'horreur ne s'est pas arrêtée là précise le journal, puisque le veau à naître en décembre, expulsé du ventre de sa mère, gisait à côté d'elle, lorsque le couple d'éleveurs a fait la sordide découverte.



La génisse vivait dans ce pré, entouré de 29 vaches et d’un taureau. L’acte était visiblement préparé puisque ses auteurs avaient disposé des poteaux de la clôture qu’ils avaient arrachés autour de la carcasse. Une technique qui aurait servi à se défendre des autres animaux, avance l’éleveur qui précise que "les bovins sont très agressifs à la vue du sang".

Les auteurs des faits devaient être plusieurs puisque la génisse pesait près de 700 kg. "Pour la découper, la retourner et transporter la viande, il fallait un très bon couteau et être suffisamment nombreux", indique l’agriculteur dans le journal. Les auteurs des faits se seraient enfuis avec les quatre membres de la vache, emportant alors entre 80 et 100 kg de viande par patte. La gendarmerie a ouvert une enquête.