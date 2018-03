Nicolas Douchez accusé de violences : "Aucune blessure constatée", dit son avocate

publié le 28/10/2017 à 17:34

La nouvelle avait provoqué une onde de choc, dans le milieu du football mais pas seulement. Jeudi 26 octobre, Le Parisien révélait que le gardien du club de Lens Nicolas Douchez avait été interpellé à Paris après une violente altercation avec sa compagne, dans un appartement du XVIIème arrondissement de Paris. Retrouvé en état d'ébriété, le footballeur avait été placé en garde à vue pour "violences conjugales".



Nos confrères faisaient état d'un récit glaçant : la jeune femme de 28 ans aurait été découverte par les policiers "nue, en sang, le corps couvert d'hématomes, pleurant, hurlant au milieu de son appartement dévasté". Une source confiait également au journal que l'ancien goal du PSG "l'avait massacrée (...). Il l'a saisie par les cheveux et lui a cogné la tête sur le mur et le sol".

Mais vendredi soir, son avocate a avancé une toute autre version. "Il y a un très, très gros décalage entre ce qui a été indiqué dans la presse et la réalité du dossier", a déclaré Me Caroline Toby dans les colonnes du journal L'Équipe. Lors de la conférence de presse donnée par l'avocate, celle-ci a précisé que la jeune femme n'était pas la compagne du joueur mais simplement une "amie".

"Une dispute entre deux personnes", pour Me Toby

"Nous voulons rétablir la vérité des faits tels qu'ils se sont passés. Il y a eu des constatations policières, une enquête et une confrontation à l'issue desquelles aucune blessure, aucune trace de sang, de coup, n'ont été constatées", a expliqué Me Toby. Elle souligne d'ailleurs que les poursuites concernent des "violences sans interruption temporaire de travail".



Selon elle, la victime a confirmé lors d'une confrontation "qu'elle n'avait pas été frappée et ne voulait pas déposer plainte. Concernant les traces de sang, là aussi il faut rétablir la vérité : ce ne sont pas les siennes, elle l'a elle-même reconnu. Ce sont celles de mon client, qui a tapé sur un mur et s'est blessé tout seul", poursuit l'avocate dans le journal sportif, qui parle d'une "dispute entre deux personnes, assez violente et bruyante pour que la police intervienne".



La jeune femme de 27 ans n'a d'ailleurs pas souhaité faire évaluer ses blessures par l'unité médico-judiciaire. Nicolas Douchez a quant à lui été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de prendre contact avec la victime. Un procès aura lieu en février. Le gardien du RC Lens comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Paris pour "violences en état d'ivresse" et "dégradation grave du bien d'autrui".