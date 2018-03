et AFP

publié le 30/03/2017 à 06:00

Un gendarme a été violemment agressé mardi 28 mars devant le palais de justice de Nice par une famille mécontente. La raison du courroux ? La condamnation de deux des membres du clan à six mois de prison ferme pour menaces et outrages envers ce même militaire. Une enquête a aussitôt été ouverte par le parquet de Nice. Confiée à la gendarmerie, celle-ci porte sur des faits de violence sur agent en charge de l'autorité publique.



L'affaire remonte au dimanche 26 mars lorsqu'un des membres de cette famille installée à Breil-sur-Roya, une commune proche de Nice, s'en prend à un gendarme alors en civil et en repos. "Défavorablement connue", selon le parquet, la famille avait déjà eu maille à partir par le passé avec le militaire. L'individu est interpellé avant d'être placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie locale. Il est rapidement rejoint par son frère, venu à son tour menacer les gendarmes de leur lancer un cocktail Molotov.

Mardi, lors de l'audience en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Nice, plusieurs membres de cette famille, dont la mère et deux autres frères des prévenus, ont agressé à l'issue de l'audience le gendarme qui s'était constitué partie civile, le coinçant contre un mur et l'injuriant, avant que la police n'intervienne et que le gendarme ne trouve refuge à l'intérieur du tribunal. Les agresseurs ont alors réussi à prendre la fuite sans pouvoir être interpellés immédiatement.