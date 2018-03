publié le 31/07/2017 à 11:35

Les faits se sont déroulés samedi 29 juillet. Alors qu'un homme souhaitait se renseigner auprès d'un membre du personnel de l'aéroport de Nice - Côte d'Azur (Alpes-Maritimes) sur son vol, qui accusait plusieurs heures de retard, une altercation a éclaté.



Sur des images, diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir un agent aéroportuaire frapper violemment un homme au visage, alors que ce dernier porte un enfant dans les bras. Une autre passagère a assisté à la scène et s'est confiée à la radio britannique BBC . "Il a juste souri, d'un air satisfait, puis a frappé sur le côté gauche du visage", rapporte Arabella Arkwright, citée par The Guardian.

Sur sa page Facebook, la direction de l'aéroport de Nice a réagi et confirmé les faits. D'après le post publié sur le réseau social, l'agent est employé par une société de sous-traitance. Lui, ainsi que le passager molesté ont tous deux été pris en charge par la DDPAF (Direction départementale de la police aux frontières) "Les images des caméras de vidéosurveillance ont été transmises à la DDPAF qui déterminera après enquête les circonstances exactes et les suites à donner à cet incident", est-il indiqué dans le texte.

"Quelles que soient les circonstances, la direction de l'aéroport condamne cet incident avec la plus grande fermeté et a par ailleurs immédiatement exigé que dès à présent, ce personnel soit suspendu dans l'attente de l'enquête qui en déterminera les circonstances", a précisé l'aéroport.