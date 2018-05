et AFP

publié le 22/05/2018 à 04:18

Le président de l'Université Côte d'Azur (UCA) qui avait menacé de mort un manifestant qui occupait la faculté de Nice et venait de blesser un membre du personnel, a regretté lundi 21 mai dans un communiqué ses "propos excessifs" tout en condamnant l'envahissement des locaux.



"Je regrette, sans ambiguïté, les propos excessifs que j'ai pu tenir face à ce déferlement soudain d'agitation et de désordre au sein de notre université", écrit lundi 21 mai Jean-Marc Gambaudo, président de l'UCA dans un communiqué.

Une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux par un collectif d'étudiants montrait Jean-Marc Gambaudo s'écriant : "Toi, je te revois sur le campus, seul, t'es mort !". "Un Président d'université doit sans doute s'efforcer de garder de la mesure dans ses propos et sans doute en ai-je manqué. Il me semble néanmoins indispensable de rappeler que ce qui s'est passé n'a strictement rien à voir avec la vie et les missions d'une université", poursuit Jean-Marc Gambaudo.

Des incidents ont éclaté mercredi quand "un groupe de personnes (...) a forcé les portes du siège de l'université pour essayer de s'y barricader", selon le parquet de Nice qui a ouvert une information judiciaire.