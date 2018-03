publié le 27/10/2016 à 12:02

Jacqueline Veyrac a été retrouvée par un passant, saine et sauve, dans un véhicule utilitaire garé dans les collines situées autour de Nice. La riche propriétaire d'un palace de Cannes et de plusieurs biens immobiliers avait été enlevée le 24 octobre en pleine rue à Nice. Il semble que le mobile de ce kidnapping commence à se dessiner alors que 7 personnes ont été interpellées ce jeudi. En effet, selon les informations de RTL, la vente de l'immense patrimoine immobilier de Jacqueline Veyrac, qu'elle préparait en secret, serait la cause du rapt.



Elle était suivie et photographiée depuis plusieurs semaines pour connaître le planning de ses rendez-vous. Plusieurs personnes de son entourage se sont senties lésées par la dispersion de ses biens, et auraient voulu se venger. "Il y a quelque chose qui reste en relation très personnelle avec la victime", confirmait hier le procureur de Nice. Selon nos informations c'est un homme déjà connu par la justice qui aurait contacté pour organiser l’enlèvement, il serait celui qui dans un très mauvais Français avait appelé le fils de Jacqueline Veyrac en l'avertissant : "Vous allez devoir payer".

Autre information, les ravisseurs voulaient au départ installer Jacqueline Veyrac dans une maison en Italie mais auraient rebrousser chemin à Menton, pour des raisons encore inconnues. Parmi les 6 personnes interpellées, figure un paparazzi niçois bien connu appelé "Tintin", comme l'indique Le Parisien, il aurait participé aux reconnaissance des habitudes de la richissime veuve.