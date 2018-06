publié le 11/06/2018 à 13:30

Le dispositif de la discorde. À Nice, le tribunal de grande instance de la ville est au cœur d'une vaste polémique. Le 5 juin dernier, Unité Magistrats, syndicat minoritaire dans la profession, a déposé une plainte contre X auprès du procureur de Nice, révèle Le Parisien ce lundi 11 juin.



La raison de cette plainte ? L'installation de caméras de vidéosurveillance, qui filment le troisième étage du palais de Justice situé dans la vieille ville. Les plans du bâtiment, qui mentionnent la présence de 34 caméras au total, ne font pourtant pas état d'un quelconque dispositif à ce niveau.

Le quotidien régional explique que ce système aurait été installé "sans aucune autorisation préfectorale et ne serait justifié par aucun risque particulier". De quoi faire naître des soupçons d'espionnage alors que les tensions sont maximales entre le président du TGI et les représentants d'Unité Magistrats depuis plusieurs mois. Ces divergences entre magistrats sont-elles à l’origine de l’installation de cette vidéosurveillance ?

Pour faire toute la lumière sur cette histoire, le syndicat aurait également alerté la Commission nationale informatique et liberté (Cnil) et la garde des Sceaux. De son côté, le président du tribunal, Alain Châteauneuf, dément "toute volonté de surveillance ou de contrôle de qui que ce soit" et évoque un "renforcement général de la sécurité de la juridiction".