À Nantes, une famille disparaît sans laisser de traces

À Orvault, près de Nantes, une famille n'a pas donné signe de vie depuis le 17 février. Selon Ouest France, la disparition de ce couple et de ses deux enfants de 18 et 20 ans est prise très au sérieux par la police. Celle-ci a été alerté le 23 février par la sœur de la mère de famille, qui restait sans nouvelles depuis plusieurs jours. Selon le procureur de la République de Nantes, aucun des quatre membres de la famille n'a effectué de communication téléphonique "depuis le 16 ou le 17 février". Aucun des enfants du couple n'a posté de messages sur les réseaux sociaux. Quant aux deux parents, cela fait une dizaine de jours que leurs collègues ne les ont pas aperçus sur leur lieu de travail.



L'un des téléphones portables d'un membre de la famille a été retrouvé par les enquêteurs au domicile familial. Celui-ci faisait apparaître des traces de sang. "D'autres traces de sang ont été relevées dans une pièce de la maison", a par ailleurs indiqué le procureur de Nantes selon les propos de Ouest France. Par conséquent, en haut lieu, l'affaire inquiète. "Ces traces nous font croire, à tout le moins, à un épisode de violence. Mais aucune orientation n'est à ce stade privilégiée". La police a saisi deux véhicules appartenant à la famille. La troisième, celle du fils, reste pour l'instant introuvable.

Le souvenir Dupont de Ligonnès

Parmi les voisins, on décrit une famille "sans histoires, discrète, voire distante". Et sur Facebook, l'un des collègue du père de famille a été formel : "C'est mon collègue. Il n'est pas en vacances, c'est sûr. C'est vraiment une disparition..." Ce qui n'est pas sans rappeler une autre affaire de disparition familiale dans la région nantaise, qui avait défrayée la chronique en avril 2011 : l'affaire de la famille Dupont de Ligonnès, qui à ce jour reste non résolue. Elle avait débuté sur les mêmes bases que cette nouvelle disparition : une famille manquante et des traces de sang retrouvées au domicile.