et AFP

publié le 10/05/2018 à 14:40

Un réseau de prostitution qui sévissait à Nancy a été démantelé le 23 avril avec l'arrestation de trois Serbes poursuivis pour "proxénétisme aggravé", a-t-on appris jeudi auprès du service régional de police judiciaire (SRPJ).



Après dix mois d'enquête, les policiers du SRPJ, en collaboration avec la brigade de répression du crime, ont interpellé trois Serbes, âgés de 25, 27 et 38 ans. Basés à Domgermain, en Meurthe-et-Moselle, les trois proxénètes présumés louaient des appartements à Nancy, où une dizaine de femmes majeures, également originaires de Serbie, se prostituaient.

"En six mois, ils ont empoché 170.000 euros. Ils repartaient fréquemment en Serbie, pour ramener l'argent et faire valider les visas touristiques des filles", explique-t-on au SRPJ.

Quelque 26.000 euros ont été saisis durant les perquisitions, ainsi que le livre de comptes. Les trois hommes s'arrogeaient 60% des gains et 40% était reversé aux prostituées.

Un règlement intérieur pour les femmes prostituées

Les enquêteurs ont également retrouvé un règlement intérieur, selon lequel les femmes s'engageaient à ne pas tomber amoureuses d'un client. Les interpellations se sont déroulées simultanément dans "le local d'habitation" à Domgermain, les appartements nancéiens, ainsi qu'au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, où l'un des trois suspects était déjà incarcéré depuis le mois de février "dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen pour violences".



Les trois hommes ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Les prostituées ont été laissées libres, sans poursuite. L'enquête continue pour évaluer les mécanismes de blanchiment d'argent. Des clients vont également être entendus.