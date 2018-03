publié le 29/11/2017 à 12:01

Les médecins de l'hôpital de Nancy veulent aller à l'encontre de l'avis des parents et débrancher leur fille Inès, 14 ans. Comme le rapporte L'Est Républicain le 28 novembre, l'adolescente souffre d'une maladie neuromusculaire. En juin dernier, elle a fait un arrêt cardiaque et est depuis plongée dans un coma dont elle ne se réveillera pas assurent les docteurs. Sauf que les parents ne sont pas d'accord et ont saisi le tribunal administratif de Nancy il y a deux mois.



Trois experts ont été missionnés pour trancher. Après avoir mené leur enquête en interrogeant les personnes concernées, aussi bien le personnel médical que les parents en tête à tête, ils sont arrivés aux mêmes conclusions que l'équipe médicale de l'hôpital de Nancy.

Inès a formulé son souhait de ne pas vivre grabataire entre son lit et son fauteuil Les experts médicaux Partager la citation





Selon eux, "la poursuite de traitement de suppléance vitale n’a plus de sens et relève d’une obstination déraisonnable", rapporte le journal. Ils préconisent donc de "laisser mourir Inès en lui assurant des palliatifs de qualité", car "l’intérêt d’Inès n’est pas celui de ses parents", sachant également, comme l'ajoute L'Est Républicain, "Inès a formulé, à plusieurs reprises, durant le 1er semestre 2017 son souhait de ne pas vivre grabataire entre son lit et son fauteuil, préférant en terminer".

Les avocats de l'hôpital et des parents sont désormais attendus le 6 décembre prochain devant le tribunal administratif de Nancy.