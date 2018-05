publié le 25/05/2018 à 16:59

Bien tenté. Un détenu de 27 ans a profité ce jeudi 24 mai de son transfert à l'hôpital de Sarreguemines (Moselle) pour prendre la fuite et se cacher dans les égouts d'une zone forestière et industrielle où il a été interpellé à sa sortie.



Durant sa cavale qui a duré presque 5 heures, il s'est caché dans un bac de rétention d'eau puis s'est "enfermé dans une bouche d'égout d'un diamètre d'un mètre" avant d'être interpellé par la police.

A l'issue d'une consultation médicale à l'hôpital de Sarreguemines, vers 9h30, "au moment d'intégrer le véhicule qui devait le ramener vers la maison d'arrêt, ce détenu réputé dangereux par l'autorité judiciaire, a faussé compagnie à ses surveillants", a expliqué le chef de la circonscription de police de Sarreguemines, le commandant Franck Stephan.

"Il était menotté et a réussi à s'enfuir en courant", a-t-il ajouté.

L'homme a pris la direction d'une friche forestière située entre plusieurs parcelles industrielles. Vers 13H00, il a été vu par des agents de surveillance de l'usine Continental, escaladant un grillage en direction d'un bac de rétention d'eau, avant de se cacher dans les égouts.



"Les effectifs de recherches avaient pris position aux différentes sorties d'égouts et l'ont vu sortir dans les broussailles qui jouxtaient l'une des sorties. Là, il ne pouvait plus nous échapper", a souligné le chef de la police. Selon France Bleu, il purge actuellement une peine pour trafic de stupéfiants et devait être libéré au mois d'août.