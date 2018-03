publié le 24/02/2017 à 19:57

38 ans après sa mort, l'enquête se poursuit. Le 30 octobre 1979, le corps de Robert Boulin, alors ministre du Travail et de la Participation est retrouvé dans 50 cm d'eau, dans l'étang du Rompu à Saint-Léger-en-Yvelines. La version officielle fait état d'un suicide lié à l’absorption de barbituriques. Mais sa famille a toujours pensé qu'il s'agissait d'un assassinat politique.



Résistant devenu avocat, Robert Boulin avait entamé une carrière politique en 1958 en devenant député gaulliste de Gironde puis maire de Libourne un an plus tard. Il a par la suite occupé de nombreux portefeuilles ministériels, donc celui de la Santé publique, de l'Agriculture et donc du Travail. Sa popularité avait alors nourri des rumeurs qui le désignaient comme "premier ministrable" de Valéry Giscard d'Estaing.

L'enquête pourrait prendre un nouveau tournant aujourd'hui. Selon une information de 20minutes et France Inter, le juge en charge de l'affaire a demandé la déclassification de documents "secret défense". Une demande ordonnée en décembre 2016 par le juge d'instruction, à la suite d'une requête formulée en juin dernier par la fille du ministre, Fabienne Boulin Burgeat.

La décision finale appartiendra au ministre de l'Intérieur

C'est maintenant à la Commission consultative du secret de la Défense nationale de rendre son avis, avant une décision finale du ministre de l'Intérieur. L'avocate de la fille de Robert Boulin a dit à l'AFP "miser énormément sur la déclassification de ces documents. Si on n'en retrouve pas, c'est qu'on a pas envie de nous en donner", a déclaré Me Marie Dosé.



L'avocate s'est dite "plutôt en confiance" quant aux suites que doit donner le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, qui selon elle "est plutôt engagé dans cette affaire". En effet il avait demandé en 2013 alors qu'il n'était encore que député, la réouverture de l'enquête sur la mort de l'ancien ministre. "L'affaire Boulin traîne (...) son cortège de curiosités judiciaires, de négligences et d'oublis : expertises contestables, disparitions en série de scellés judiciaires, incohérences médico-légales, destruction de toutes les archives de l'ancien ministre dès après sa mort ...", avait-il écrit dans une lettre destinée à Jean-Marc Ayrault, Premier ministre à l'époque.

Après un non-lieu, ouverture d'une nouvelle instruction en 2015

L'affaire avant connu plusieurs rebondissements, comme le mentionnait Bruno Le Roux. La veille de sa mort, en quittant le ministère du Travail, Robert Boulin avait déposé des dossiers confidentiels dans son appartement de Neuilly-sur-Seine, avant de partir pour une destination inconnue. Un non-lieu avait d'abord été rendu en 1991, mais une nouvelle instruction pour "arrestation, enlèvement et séquestration suivi de mort ou assassinat" s'était ouverte en août 2015, à la suite d'une plainte de sa fille.



La thèse de l'assassinat avait été relancée l'an dernier par deux témoignages dont celui du médecin réanimateur de garde le jour de la découverte du corps. Il avait assuré que Robert Boulin avait "la tête hors de l'eau", ajoutant que cela était "peu courant pour un noyé". Les investigations sont loin d'être terminées, et selon 20minutes, le juge devrait procéder à l’audition de nouveaux témoins dans les prochaines semaines.