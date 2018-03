publié le 28/04/2016 à 09:57

C'est donc désormais établi. Alexia aurait bien été tuée après une querelle d'adolescents. Le corps de la jeune fille de 15 ans avait été retrouvé il y a un peu plus d'un mois. Mardi 26 avril, un garçon de 16 ans a été interpellé par la gendarmerie. Ce n'est que le lendemain qu'il a avoué le meurtre. D'après ses aveux lors de sa garde à vue, une dispute éclate entre le jeune homme et l'adolescente. La confrontation dégénère, Alexia décède sous ses coups. Il cache alors son corps sous des branchages dans l'enceinte de l'établissement. Après des semaines de douleurs et d'interrogations, la famille d'Alexia obtient enfin un début d'explication à l'inexplicable.





L'oncle de la jeune fille, Olivier Bouquet confie à RTL son soulagement. Il avoue qu'il était difficile pendant 49 jours de ne pas "savoir ce qui s’était passé, la souffrance qu’elle a pu subir, pourquoi est-ce qu’il l’a violentée, est-ce que le corps a été déplacé ou non". Selon l'oncle, un couteau aurait été trouvé. Néanmoins, il semble perplexe face à la perte de certains objets.

"Moi je lui ai offert un casque avec un walkman que les gendarmes n’ont pas retrouvé, avec le portable, précise-t-il. C’est un détail mais dans les perquisitions au domicile, peut-être qu'ils retrouveront ces indices-là". Olivier Bouquet part vendredi en direction de l'Île d'Oléron "pour soutenir les parents et se retrouver ensemble pour qu’on puisse tourner une page, si on peut appeler ça comme ça", conclut-il.