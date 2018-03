publié le 30/10/2017 à 10:35

Les trafiquants, âgés de 19 et 22 ans, ne manquent pas d'imagination. Deux jeunes Montpelliérains ont été arrêtés mardi 24 octobre alors qu'ils roulaient à scooter sans casque, ni plaque d'immatriculation. Lors du contrôle, les policiers ont mis la main sur du cannabis et 250 euros en liquide, raconte France Bleu, qui a révélé cette information samedi 28 octobre.



Pour mettre en place leur trafic, les jeunes trafiquants ont décidé de passer par l'application Snapchat, très en vogue chez la jeune génération, qui permet d'envoyer des messages et photos qui disparaissent au bout de quelques secondes.

À la sortie des universités, des bars ou autres boîtes de nuit, les deux Montpelliérains, qui s'étaient rencontrés à la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone, distribuaient des flyers afin de promouvoir leur compte Snapchat où ils avaient développé leur "business".

Mais cela ne s'arrête pas là. Comme l'explique le média local, ils avaient également mis en place une carte de fidélité au verso des flyers. Les clients, qui seraient environ une centaine selon la police, pouvaient ainsi profiter d'un pochon gratuit après dix pochons achetés.